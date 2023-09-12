انت الان تتابع أمطار غزيرة وسيول وانقطاع التيار.. قرى صبيا وبيش تنتظر حلاً لمعاناة السكان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 سبتمبر 2023, 6:40 مساءً

شهدت منطقة جازان عصر اليوم، أمطارًا غزيرة شملت معظم محافظاتها تخللتها صواعق رعدية كثيفة وجرت على إثرها عدد من السيول. وتجددت معاناة سكان قرى صبيا وبيش ومن ضمنها قرى عددٍ من قرى المحلة والمخلاف من انقطاع التيار الكهربائي الذي يتكرر مع هطول الأمطار، وسط مناشدة الأهالي دوريًا لإنهاء معاناتهم المتكررة. وكانت سيول مركز الحقو قطعت بمحافظة بيش عددًا من الطرقات بعدما شهدت المحافظة أمطارًا غزيرة.

كانت هذه تفاصيل خبر أمطار غزيرة وسيول وانقطاع التيار.. قرى صبيا وبيش تنتظر حلاً لمعاناة السكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.