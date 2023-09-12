انت الان تتابع الرئيس الأمريكي يعلن مساعدات طارئة إلى ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 سبتمبر 2023, 6:51 مساءً

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم "الثلاثاء"؛ أن الولايات المتحدة سترسل مساعدات مالية طارئة لمساعدة ليبيا في أعقاب الفيضانات المدمرة، التي اجتاحت مناطق في شرق البلاد، وأدت إلى خسائر بشرية ومادية فادحة. وقال "بايدن": "قررنا إرسال أموال مخصصة للطوارئ إلى منظمات الإغاثة الليبية، وواشنطن تنسق مع السلطات الليبية والأمم المتحدة لتقديم الدعم"؛ وفقًا لـ"فرانس برس". وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، قد أعلن في وقت سابق من اليوم أن سفارة الولايات المتحدة، أصدرت إعلانًا رسميًّا عن الاحتياجات الإنسانية، وهو ما سيسمح بالتمويل الأولي الذي ستقدمه الولايات المتحدة لدعم جهود الإغاثة في ليبيا.

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