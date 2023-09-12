هيئة الغذاء والدواء: عبوات الماء البلاستيكية الرمز 7 آمنة ومطابقة للمواصفات القياسية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 سبتمبر 2023, 7:48 مساءً

نفت هيئة الغذاء والدواء صحة مقطع فيديو متداول يحذر من الشرب من العبوات البلاستيكية المصنعة والتي تحتوي على الرقم 7 بدعوى أنا تسبب السرطان. وقالت في تعليق على المقطع المتداول إن العبوات البلاستيكية المستخدمة لمياه الشرب والمصنعة من عديد الكربونات (PC) بالرمز (7) والمصنعة من عديد الإيثلين تريفثالات (PET) بالرمز (1) والمصنعة من عديد الإيثلين عالي الكثافة (HDPE) بالرمز (2) آمنة. وأضافت أنها بحسب ذلك مطابقة للوائح الفنية والمواصفات القياسية السعودية.

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