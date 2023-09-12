انت الان تتابع ساعة ونصف الساعة تنقذ ثلاثينية بلعت ضرسها بـ"فيصل الطبي" بالطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 سبتمبر 2023, 7:49 مساءً

باشر مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف حالة مريضة، تبلغ من العمر 36 عامًا، بعدما وصلت للطوارئ وهي تعاني كحة حادة، وصعوبة في التنفس، وعند عمل الأشعة والفحوصات اللازمة تبيَّن وجود جسم غريب عالق في القصبة الهوائية اليمنى، ومتعمق بشدة داخل الشُّعب الهوائية. ووفقًا لما ذكرته صحة الطائف لـ"الخليج 365" فقد قرر فريق طب جراحة الصدر إجراء عملية جراحية، استغرقت ساعة ونصف الساعة، تم خلالها استخراج الجسم باستخدام المنظار الجراحي على الجانب الأيمن من الصدر، مع استخدام الأشعة التفاعلية لتحديد موقع الجسم بشكل أدق داخل الرئة، الذي تبيَّن بعد ذلك أنه ضرس، كانت قد ابتلعته المريضة عن طريق الخطأ. وقد تكللت العملية بالنجاح -ولله الحمد- بدون وجود مضاعفات. وعاودت المريضة بعد ذلك عملية التنفس بشكل طبيعي، وغادرت المجمع وهي بصحة جيدة -ولله الحمد-.

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