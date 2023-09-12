انت الان تتابع بالفيديو .. شاهد ردة فعل مدرب منتخب بروناي بعد ضياع هجمة خطيرة لمنتخب عمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 سبتمبر 2023, 7:51 مساءً

تداولت الجماهير الرياضية مقطع فيديو طريف لمدرب منتخب بروناي عقب ضياع هجمة خطرة على مرمى منتخبه في مباراته أمام المنتخب العماني. وظهر المدرب وهو يرفع يديه حامدًا لله على ضياع الفرصة وظهر أيضًا مبتسمًا وكأنه يعرف الفارق بين قدرات المنتخبين . وانتصر منتخب عمان الأولمبي على نظيره منتخب بروناي بثلاثة أهداف دون رد، اليوم الثلاثاء في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة. وفشل المنتخب العماني في التأهل إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

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