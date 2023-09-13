انت الان تتابع "الحج" توضح 3 ضوابط بشأن ملابس المرأة المخصصة لإحرام العمرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 سبتمبر 2023, 5:32 صباحاً

أوضحت وزارة الحج والعمرة، 3 ضوابط بخصوص الملابس المناسبة للمرأة لأداء العمرة. وأضافت الوزارة، عبر حسابها على منصة إكس -تويتر سابقا-، أن ملابس المرأة المخصصة للعمرة يجب أن تكون فضفاضة ليس بها زينة وساترة للبدن. وأضافت وزار ة الحج، أن المرأة لها أن تحرم بما تشاء من الثياب؛ شريطة أن تنطبق عليها تلك الضوابط.

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