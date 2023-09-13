انت الان تتابع قُرب أعلى مستوياته في عشرة أشهر.. برنت عند 92.31 دولارًا للبرميل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 سبتمبر 2023, 6:00 صباحاً

ارتفعت أسعار النفط في تداولات الأربعاء لتُتَداول قرب أعلى مستوى لها في عشرة أشهر، بدعم من توقعات الأسواق حيال انخفاض المعروض العالمي. وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نوفمبر بنسبة 0.27% أو ما يعادل 25 سنتًا، إلى 92.31 دولارًا للبرميل في تمام الساعة 08:17 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة. وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 0.30% أو ما يعادل 27 سنتًا إلى 89.1 دولارًا للبرميل؛ وذلك بعد وصولها عند تسوية الأمس إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2022. وساعدت أنباء إغلاق ليبيا لأربعة موانئ لتصدير النفط؛ إثر تَبِعات إعصار "دانيال" الذي يضرب البلاد، في تعزيز أسعار النفط خلال الجلستين الأخيرتين.

كانت هذه تفاصيل خبر قُرب أعلى مستوياته في عشرة أشهر.. برنت عند 92.31 دولارًا للبرميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.