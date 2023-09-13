الدفاع المدني ينفّذ فرضية لصافرات الإنذار بتبوك عند الواحدة ظهراً

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محمد بن مسعود - الدمام - تنفّذ المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم، فرضية إطلاق صافرات الإنذار في مدينة تبوك، ومحافظات: ضباء، والوجه، وأملج، وتيماء، وحقل، والبدع، وذلك في الساعة الـ (1) ظهراً.

وأوضحت المديرية أن هذه التجربة ضمن التجارب الدورية التي تنفّذها المديرية على صافرات الإنذار في جميع مناطق المملكة، والتي تهدف إلى التأكّد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها.

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