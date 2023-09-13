انت الان تتابع 6 نصائح.. "المرور" يوضّح إرشادات الحفاظ على السلامة خلال قيادة الدراجة الهوائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 سبتمبر 2023, 7:32 صباحاً

أوضح المرور السعودي أن الالتزام بإرشادات قيادة الدراجات الهوائية يُسهم في الحفاظ على السلامة. وأضاف المرور أن أبرز النصائح والإرشادات تتمثل في ارتداء الخوذة، وعدم السير في الطريق حر الحركة، ووجود عواكس على الملابس والدراجة خلال القيادة في الليل، والقيادة بكلتا اليدين، وعدم الانشغال بغير الطريق. ونصح المرور في إنفوجراف على حسابه في منصة "إكس" -تويتر سابقًا- بضرورة تركيب أنوار أمامية وخلفية، والالتزام بالتعليمات والضوابط المرورية.

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