انت الان تتابع الكارثة لم تقتصر على الليبيين.. "دانيال" تقتل 6 مصريين من عائلة واحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

لم تقتصر مأساة العاصفة "دانيال" في ليبيا على مواطنيها فقط؛ بل طالت الكثير من المقيمين العاملين بالدولة الليبية خاصة المصريين منهم.

ونشرت وسائل الإعلام المصرية قصة مأساوية لمقتل 6 أشخاص من عائلة واحدة من قرية عرب التتالية التابعة لمركز القوصية في محافظة أسيوط جنوبي مصر، جراء العاصفة في ليبيا.

قال أحد أقارب المتوفين إنهم "تلقوا صباح الثلاثاء، خبر وفاة 6 أشخاص من القرية، بينهم 4 من أسرة واحدة؛ هم عبدالرازق إبراهيم، ويبلغ عمره 60 عامًا، متزوج ولديه أبناء.. وشقيقه خليل إبراهيم، يبلغ عمره 55 عامًا، متزوج ولديه أبناء.. وأشرف خميس، يبلغ عمره 40 عامًا، متزوج.. ونجل شقيقه أحمد محمد خميس.. واثنان من جيرانهم هما سليمان عيد إبراهيم، يبلغ عمره 26 عاما، متزوج ولديه طفل عمره شهور.. ومحمد سيد يبلغ عمره 23 عامًا".

وأضاف قريب المتوفين أن الضحايا الستة تم تشييع جثامينهم بدولة ليبيا ودفنهم في الأراضي الليبية في وجود أقاربهم؛ مشيرًا إلى أن جميع الضحايا ذهبوا للبحث عن لقمة العيش والرزق الحلال.

وكانت وزارة الخارجية المصرية -وفق موقع "القاهرة 24"- قد أعلنت أنها تتابع على مدار الساعة آثار إعصار دانيال الذي ضرب العديد من المناطق والمدن الليبية، وأسفر عن عدد من الضحايا والمفقودين من المواطنين المصريين.

وأعلنت إدارة أمن السواحل في مدينة طبرق الليبية وصول 145 جثمانًا للمصريين الذين لقوا مصرعهم شرق الأراضي الليبية.