بعثة الأخضر تصل إلى الرياض بعد نهاية معسكر نيوكاسل

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 سبتمبر 2023, 8:39 صباحاً

وصلت بعثة المنتخب الوطني، صباح اليوم الأربعاء، إلى مدينة الرياض عبر مطار الملك خالد الدولي بعد أن اختتم الأخضر معسكره في مدينة نيوكاسل الإنجليزية ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي استعداداً لمنافسات كأس آسيا 2023 التي ستُقام في دولة قطر في شهر يناير المقبل. وخاض الأخضر في معسكره مباراتيْن وديتيْن أمام كوستاريكا وكوريا. من جهة أخرى، يقيم المنتخب الوطني معسكرًا إعداديًا في مدينة الغارف البرتغالية، خلال فترة أيام "فيفا" الدولية لشهر أكتوبر المقبل، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي استعداداً لمنافسات كأس آسيا 2023. ومن المقرر أن يخوض "الأخضر" خلال معسكره مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب نيجيريا في الثالث عشر من أكتوبر، وستكون الودية الثانية أمام منتخب مالي في السابع عشر من أكتوبر.

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