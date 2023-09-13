خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 155 قاضياً بوزارة العدل

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 سبتمبر 2023, 10:39 صباحاً

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمره الكريم بترقية وتعيين (155) قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي. وأكّد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمرفق القضاء. وسأل المولى -عزّ وجلّ- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، خير الجزاء، وأن يُوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات القيادة في إقامة العدل.

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