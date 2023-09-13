روسيا: تصريحات واشنطن حول إعلان الناتو كتلةً نووية "خطيرةٌ وتُفَاقم التصعيد"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 سبتمبر 2023, 10:43 صباحاً

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن روسيا تعتبر التصريحات الأمريكية التي أعلنت فيها الناتو تحالفًا نوويًّا، "خطيرةً للغاية وتساهم في التصعيد". وقالت "زاخاروفا" وفق وكالة "تاس": "نحن نعتبر التصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة، التي تعلن فيها الناتو كتحالف نووي، خطيرة جدًّا. ونعتقد أن هذا التلاعب بالألفاظ لا يؤدي إلا إلى زيادة المخاطر، ويساهم في تصعيد الوضع المتوتر بالفعل". وأضافت: "موسكو سجلت مرات كثيرة صدور تصريحات وتصرفات من الدول الغربية في المجال النووي، يصعب تفسيرها على أنها أي شيء آخر غير الاستفزاز أو التهديد". وعلّقت "زاخاروفا" على حقيقة ظهور عبارة حول عدم جواز استخدام الأسلحة النووية في الإعلان الختامي لمجموعة العشرين، وقالت: "أعتقد أن ظهور هذا الطرح يعود إلى وعي المجتمع الدولي بالزيادة الحادة في المخاطر الاستراتيجية المحفوفة بالتصعيد النووي". وأردفت: "لقد أصبح الخطاب أكثر صرامة، وأصبحت الإجراءات العملية أكثر صرامة في هذا المجال. على سبيل المثال يقوم الأمريكيون بإجراء تدريبات في إطار ما يسمى بالمجموعات النووية داخل الناتو، أي في نفس الدول التي جعلتها الولايات المتحدة مناطق اختبار لأسلحتها النووية في أوروبا".

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