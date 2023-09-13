"الحميضي" "مدير تعليم البنات" السابق بالرياض ومكة المكرمة في ذمة الله

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 سبتمبر 2023, 10:46 صباحاً

انتقل إلى رحمة الله تعالى التربوي الشيخ محمد بن دخيل بن عثمان الحميضي، مدير تعليم البنات السابق في منطقتي الرياض ومكة المكرمة. وسيصلَّى على الراحل الأديب التربوي "الحميضي" عصر اليوم الأربعاء بجامع الجوهرة البابطين بحي الياسمين، والدفن في مقبرة الشمال، وسيتم العزاء في المسجد والمقبرة. ويتلقى نجل الشيخ محمد الحميضي، العميد "أديب"، العزاء على هاتفه رقم 0535888399. تقدم "الخليج 365" واجب العزاء لذوي الراحل، وتدعو له بالجنة".

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