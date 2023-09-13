دوريات الأمن بالقصيم تقبض على شخص لترويجه الحشيش والإمفيتامين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 سبتمبر 2023, 10:54 صباحاً

قبضت دوريات الأمن بمنطقة القصيم علـى شخص لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضُبِط بحوزته سلاح ناري وذخيرة حية ومبلغ مالي. وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص. وتهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين، عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، أو رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]؛ مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

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