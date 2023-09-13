انت الان تتابع بالشراكة مع "الصحة".. "الموارد البشرية" تعلن عن قرار توطين مهنة طب الأسنان بـ35% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 سبتمبر 2023, 10:56 صباحاً

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع وزارة الصحة، عن قرار توطين مهنة طب الأسنان في القطاع الخاص بنسبة 35%؛ وذلك اعتبارًا من 29 شعبان 1445هـ الموافق 10 مارس 2024م. يأتي ذلك ضمن مساعي الوزارتين الهادفة إلى توفير مزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة. وأوضحت وزارة الصحة أنها ستعمل على متابعة وتنفيذ هذا القرار الذي يرفع مستوى المشاركة في سوق العمل؛ حيث ستتولى "الصحة" الإشراف على تنفيذه بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وتخصيص مهنة طب الأسنان. وأكدت وزارة الصحة أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من المحفزات وبرامج الدعم التي تقدّمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساعدتها في توظيف السعوديين؛ تشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ودعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف). وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلًا إرشاديًّا يوضّح تفاصيل التوطين والمهن والنسب المطلوبة على موقع الوزارة الإلكتروني، مشددة على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام؛ تلافيًا للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.

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