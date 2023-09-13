عرعر.. إنقاذ معتمرة عراقية تعرّضت لجلطة حادة في الرئة

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13 سبتمبر 2023, 10:58 صباحاً
تمكن الفريق الطبي بمستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بعرعر، من إنقاذ معتمرة عراقية تعرضت لجلطة حادة في الرئة؛ حيث حضرت المريضة إلى قسم الطوارئ بحالة توقف للنفس، تم إنعاشها على وجه السرعة من قِبَل فريق الطوارئ، ثم تعامل معها فريق مشترك من أطباء الصدر والقلب والعناية المركزة.
وأوضح المستشفى أن المريضة حضرت إلى قسم الطوارئ بعد نوبة إغماء مفاجئة تَبِعها توقف للنفس، وانخفاض شديد للضغط، وتسارع في النبض، وفشل في القلب؛ مما دفع الفريق إلى التشخيص المبدئي بجلطة حادة في الرئة، وتم إعطاؤها مذيبًا للجلطة ومسيلًا للدم، وتم وضع المريضة على جهاز التنفس الصناعي مع أدوية لرفع ضغط الدم.
وأوضح أن نتائج العلاج ظهرت بعد أقل من يوم؛ حيث تم رفع التنفس الصناعي واستعادة الوعي واستقرار الضغط وتحسن عمل القلب، وخرجت من العناية بحالة مستقرة للقسم تمهيدًا لخروجها من المستشفى.
يُذكر أن مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد قدّم خدمات في النصف الأول من العام الحالي 2023م في الإسعاف والطوارئ لـ36281 مستفيدًا؛ فيما تمكن أيضًا من إجراء 275149 فحصًا مخبريًّا، وبلغ عدد مراجعي الصيدلية 67040، وبلغ عدد المراجعين في العيادات الخارجية 35722 مراجعًا، وأجريت 1136 عملية جراحة سمنة.
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