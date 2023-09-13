انت الان تتابع "البرهان" يزور تركيا لإجراء مباحثات مع "أردوغان" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 سبتمبر 2023, 11:54 صباحاً

توجّه رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان، اليوم (الأربعاء)، إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية؛ لإجراء مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأوضح المجلس، عبر حسابه على "فيسبوك"، أن "البرهان" سوف يبحث خلال الزيارة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأشار إلى أنه يرافق "البرهان"، خلال الزيارة، وزير الخارجية المكلف علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة أحمد إبراهيم مفضل، ومدير عام منظومة الصناعات الدفاعية الفريق أول ميرغني إدريس سليمان.

كانت هذه تفاصيل خبر "البرهان" يزور تركيا لإجراء مباحثات مع "أردوغان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.