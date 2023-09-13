"فيصل بن فرحان" يتلقى اتصالًا من نظيره الماليزي ويبحثان علاقات التعاون

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محمد بن مسعود - الدمام - ‬تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًا، من وزير خارجية مملكة ماليزيا الدكتور زمبري عبدالقادر.

وشهد الاتصال استعراض علاقات التعاون، وسبل تعزيزها بما يخدم تطلعات البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة أهم المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

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