انت الان تتابع أمانة القصيم توقّع 200 عقد استثماري في النصف الأول من 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 سبتمبر 2023, 1:32 مساءً

وقّعت الإدارةُ العامة للاستثمار بأمانة منطقة القصيم، أكثرَ من 200 عقد استثماري في النصف الأول لعام 2023م. كما تعمل الأمانة على عرض أكثر من 1100 فرصة استثمارية في العام القادم 2024، في العديد من المجالات. كشف ذلك تقريرٌ صادر من الأمانة، تزامنًا مع مشاركة أمانة منطقة القصيم بمعرض "سيتي سكيب" بالرياض، الذي استقبل المستثمرين والزوار، وعرض الفرص الاستثمارية. وقال مدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي لأمانة منطقة القصيم، نايف النفيعي: إن مشاركة الأمانة في معرض سيتي سكيب، بتوجيه من أمين القصيم المهندس محمد المجلي، الحريص على عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة، وجميع الخِدْمات والتسهيلات التي تقدمها الأمانة وطرح الفرص الاستثمارية. وأكّد "النفيعي" أن الأمانة تسعى لخلق أكبر عدد من الفرص الاستثمارية وإتاحتها أمام المستثمرين؛ حيث سيتم عرض أكثر من 1100 فرصة العام المقبل 2024م، في العديد من المجالات بمعرض "سيتي سكيب". وأضاف: تسعى الأمانة لتطوير بيئة المنطقة الاستثمارية بمبادرات وفرص استثمارية متنوعة؛ ترجمة لأهداف رؤية المملكة 2030 التي ترتكز على تطوير منظومة الاستثمارات. وقدّم "النفيعي" شكره للإدارة العامة للاستثمار بالأمانة، على جهودهم المبذولة بالمنطقة؛ حيث تم توقيع أكثر من 200 عقد استثماري في النصف الأول لعام 2023م.

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