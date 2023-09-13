انت الان تتابع "العنزي" يكرم طبيبة وممرضتين في تبوك لحرصهن على علاج ابنه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 سبتمبر 2023, 3:56 مساءً

في بادرة للتعبير عن الشكر وردّ الجميل، كرم نواف شايم العنزي الطبيبةَ نداء خضر فرج، والممرضتين: مرام العطوي، وهيا العطوي؛ نظير اعتنائهنّ بابنه والحرص على توفير العلاج اللازم له. وأوضح العنزي لـ"الخليج 365"، أن ابنه كان يعاني من تشنجات منذ أن كان عمره 7 أشهر، وشخصت حالته الطبيبة نداء خضر فرج من قسم المخ والأعصاب بتبوك. وأشار إلى أن الطبيبة والممرضتين، حرصن على أن يأخذ ابني الدواء في وقته؛ لأن أي تأخر في العلاج قد يتسبّب له في إعاقة. وأضاف: أن الممرضات كنّ يتواصلن معه هاتفيًّا لمعرفة مدى تقبل الطفل للعلاج، وكذلك إرسال الأدوية التي يحتاجها بسبب بعد المسافة بين تيماء وتبوك، وقد تحسنت حالة ابنه ولله الحمد.

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