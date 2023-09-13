سوريا.. أنباء عن هجوم إسرائيلي على محور قرية الجماسة في ريف طرطوس الجنوبي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 سبتمبر 2023, 3:58 مساءً

أفادت إذاعة "شام إف إم" السورية، مساء الأربعاء، بورود أنباء عن هجوم إسرائيلي على محور قرية الجماسة في ريف طرطوس الجنوبي. وذكرت الإذاعة السورية أن الدفاعات الجوية تتصدّى لعدد من الصواريخ. وأشارت في السياق إلى أنه لم ترد معلومات عن إصابات. وأشارت وكالة "سبوتنيك" إلى أن دويّ انفجارات سمع في ريف مدينة طرطوس على السواحل السورية. وقالت، نقلًا عن مصدر أمني رفيع المستوى: إن الدفاعات الجوية السورية تصدّت لعدوان إسرائيلي حاول استهداف بعض النقاط في ريف طرطوس. وأضاف المصدر: أن العدوان تم عبر طائرات إسرائيلية أطلقت عددًا من الصواريخ من المياه الدولية قبالة السواحل السورية. وأكّد المصدر أن الصواريخ الاعتراضية للدفاعات الجوية السورية تصدّت لمعظم الصواريخ المعادية وأسقطتها قبل وصولها إلى هدفها.

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