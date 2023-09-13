انت الان تتابع "تراحم" تحصل على جائزة "Great Place to work" لعام 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 سبتمبر 2023, 4:25 مساءً

حصدت اللجنةُ الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم"، اليوم الأربعاء؛ جائزةَ "Great Place to work" لعام 2023، كأحد أفضل 100 بيئة عمل تتبنّى ثقافة بيئة العمل المحفزة والصحية. جاء ذلك بسبب تركيز اللجنة على أن تكون بيئة للنجاح، وليس للعمل فقط، عبر توفير حاضنة جاذبة ورقمية وتجربة قيّمة لبيئة الأعمال الاحترافية للعاملين بها، بتبنّي أفضل الممارسات الداخلية التنظيمية في إدارة الموارد البشرية. وتَسلّم الجائزةَ الأمينُ العام صقر بن محمد القرني، خلال الحفل الذي عُقد في جمهورية سريلانكا، بحضور عددٍ بارز من كبار الشخصيات والقيادات من مختلف القطاعات. وقال الأمين العام: إن هذه الجائزة جاءت نتيجة ثقة اللجنة بالكفاءات البشرية وتفوقهم في بيئة الأعمال التي تسعى للتطوير والتميز وتوفير الرضا الوظيفي لمنسوبيها. وأوضح أن الجائزة امتداد لرصيد حافل من الجوائز السابقة التي تعزز مكانة اللجنة وأدوارها الوطنية المعهودة وجهود العاملين فيها. وتُعد اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، إحدى أبرز الجهات الوطنية على مستوى المملكة؛ حيث تنتشر فروعها في 13 منطقة بجميع مناطق المملكة. وتعمل على تطوير الوسائل الكفيلة برعاية النزلاء والمفرج عنهم وأسرهم، ورفع جودة حياتهم ودعمهم ماديًّا ومعنويًّا وإعادة تأهيلهم، بما يكفل لهم حياة كريمة. كما تعمل اللجنة، ضمن اختصاصها، على إجراء الدراسات التي تعمل على إصلاح الفئات المشمولة بالرعاية، وتقديم الدعم المتكامل لهم من خلال مسارات مخصصة.

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