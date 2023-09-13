انت الان تتابع الفتح يودع لاعبه البرازيلي.. "شكراً بيتروس.. شكراً يا وحش" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 سبتمبر 2023, 4:55 مساءً

أعلن نادي الفتح، اليوم الأربعاء، عن رحيل متوسط ميدان الفريق الكروي الأول البرازيلي بيتروس ماتيوس عن صفوفه. ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة (x) مقطع فيديو لزملائه بالفريق وهم يوجهون كلمات وداع للاعب وعلق عليه:"شكراً بيتروس.. شكراً يا وحش". شارك صاحب الـ34 عاماً مع الفتح في 50 مباراة مع الفريق بجميع المسابقات سجل خلالها هدفين وصنع 3 أهداف. وانضم بيتروس إلى صفوف الفتح في فترة الانتقالات الشتوية لعام 2022 بموجب صفقة انتقال حر وبعقد يمتد لمدة عام ونصف بعد أن قامت إدارة النصر بفسخ عقد اللاعب بالتراضي. وكان النصر السعودي أنهى تعاقده مع لاعب خط الوسط في أكتوبر 2021 بعدما انضم إليه في يوليو 2018 قادماً من ساو باولو البرازيلي.

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