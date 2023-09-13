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الأسهم السعودية تغلق على انخفاض 34 نقطة

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الرياض - محمد الوسيري - أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الأربعاء، تعاملاته باللون الأحمر خاسرًا 34 نقطة.

الأسهم السعودية

وحسب قناة “الإخبارية”، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس “تداول” اليوم منخفضًا 34 نقطة ليقفل عند مستوى 11122.23 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم 235.7 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التداولات 6.3 مليارات ريال.

أسهم أمس

وكان مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أنهى أمس الثلاثاء، تعاملاته باللون الأحمر خاسرًا 78 نقطة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أمس منخفضًا 78 نقطة ليقفل عند مستوى 11156.26 نقطة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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