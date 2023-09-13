شكرا لقرائتكم مذكرة تفاهم بين الداخلية وسدايا لتعزيز الاستفادة من الذكاء الاصطناعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وقعت وزارة الداخلية ممثلة في برنامج تطوير الوزارة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي وبحث الفرص ذات الاهتمام المشترك ودعم الابتكار في هذا المجال.

ومثل برنامج تطوير وزارة الداخلية في توقيع الاتفاقية المهندس نبيل بن خالد الدبل الرئيس التنفيذي للبرنامج، ومثل سدايا الدكتور مشاري بن إبراهيم المشاري نائب مدير مركز المعلومات الوطني.

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تعزيز التعاون بين الداخلية وسدايا

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات عدة منها: التدريب والتوظيف، والدراسات والبحوث الاستشارية ذات العلاقة بما يخدم التوجه الإستراتيجي لهما، وتطوير حالات استخدام الذكاء الاصطناعي في المدن الذكية لجميع قطاعات وزارة الداخلية، وتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتصميم وتقديم برامج تدريبية ومعسكرات في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون المشترك والمواءمة في نظام سواهر، وفي مجال البيانات.

وتأتي المذكرة ضمن إطار تنفيذ الطرفين العديد من المبادرات الوطنية للاستفادة القصوى من البيانات والذكاء الاصطناعي بما يُسهم في تحقيق رؤية السعودية 2030.