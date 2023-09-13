شكرا لقرائتكم الأرصاد: لا آثار مباشرة من إعصار دانيال على السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن الدكتور أيمن غلام الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، أن المركز يراقب آخر المستجدات المعنية بعاصفة دانيال، مؤكدًا أنه لا آثار مباشرة على السعودية.

إعصار دانيال في ليبيا

وتعرضت ليبيا لإعصار دانيال الشديد، الذي أدى لوفاة الآلاف، بالإضافة لمئات المفقودين.

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وأنشأ سكان مدينة درنة مقابر جماعية بعدما شهدت المدينة تزايد أعداد الضحايا، وبحسب مصادر فإن عمليات الدفن أجريت تحت إشراف الجهات المختصة من الوحدات العسكرية والهلال الأحمر.

كما ساهم الليبيون في جمع الجثث التي جرفتها السيول إلى البحر.

كارثة بيئية

يأتي ذلك فيما حذر المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي في تصريحات لـ”العربية” من احتمالية حدوث كارثة بيئية صعبة بسبب انتشار الجثامين في الشوارع، داعيًا إلى إيجاد حلول في أسرع وقت.

وأضاف جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي أن عملية البحث والإنقاذ مستمرة بسبب كثرة أعداد المفقودين.