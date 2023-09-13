شكرا لقرائتكم نصائح لاختيار سعات تبريد مناسبة لحجم الغرفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أبرزت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة “لتبقى”، عدة نصائح لرفع كفاءة أجهزة التكييف في استهلاك الطاقة.

قبل شراء أجهزة التكييف

وجاءت النصائح عبر مجموعتين، الأولى تأتي قبل شراء أجهزة التكييف وتتمثل في:

1- اختيار سعات التبريد المناسبة لحجم الغرفة.

2- التأكد من أن جهاز التكييف يحمل بطاقة كفاءة الطاقة.

3- كلما ارتفع مستوى كفاءة الطاقة في البطاقة (المستوى الأخضر)؛ زادت كفاءة استهلاك الجهاز للكهرباء.

قد يهمّك أيضاً

بعد الشراء

أما المجموعة الثانية، فتأتي بعد شراء جهاز التكييف، وتتمثل في:

1- تثبيت درجة حرارة المكيف على ( 24 درجة مئوية ) كونها درجة الحرارة المثلى للتبريد المريح.

2- إطفاء المكيف عند مغادرة المكان.

3- تنظيف فلتر المكيف كل أسبوعين.

4- إغلاق النوافذ والأبواب عند تشغيل جهاز التكييف.

5- الصيانة الدورية لجهاز التكييف مرة واحد في العام على الأقل.