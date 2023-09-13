انت الان تتابع إنقاذ حياة أم وجنينها في مستشفى "سبت العلاية" ببيشة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 سبتمبر 2023, 5:07 مساءً

أنقذ فريقٌ طبي في مستشفى سبت العلاية العام، حياةَ سيدة حامل في الأسبوع السادس والعشرين، كانت تعاني من اختلاجات وتشنجات مستمرة. وقالت "صحة بيشة": إن المستشفى استقبل المريضة في قسم الطوارئ، وأجرى لها الفحوصات اللازمة، قبل تحويلها بشكل عاجل إلى غرفة العمليات وإجراء عملية قيصرية إسعافية للمريضة وولادة الجنين. وأضافت: أنه بعد ذلك نُقلت المريضة إلى العناية المركزة، والمولود إلى العناية المكثفة لحديثي الولادة؛ لمتابعة الحالة حتى استقرارها. يذكر أن مستشفى سبت العلاية العام استقبل خلال شهر أغسطس 2023م، 4609 مستفيدين في قسم الطوارئ، بالإضافة إلى 5084 مستفيدًا من خدمات العيادات الخارجية. وبلغ عدد المرضى المنومين بالمستشفى 501، فيما تم إجراء 168 عملية جراحية.

كانت هذه تفاصيل خبر إنقاذ حياة أم وجنينها في مستشفى "سبت العلاية" ببيشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.