المبعوث الأممي إلى السودان يستقيل من منصبه

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 سبتمبر 2023, 5:08 مساءً

أعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان الألماني فولكر بيرتيس استقالته من منصبه، اليوم (الأربعاء)، وذلك بعد أشهر من تصنيفه شخصاً غير مرغوب به من قبل السلطات في الخرطوم. وفي خطاب أمام مجلس الأمن الدولي، قال "بيرتيس": "أتوجه بالشكر إلى الأمين العام على هذه الفرصة والثقة التي منحني إياها، لكنني طلبت منه إعفائي من مهامي"، وفقاً لـ"فرانس برس". وحذر من أن النزاع المتواصل منذ أبريل (نيسان) بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان ينذر بالتحول إلى حرب أهلية.

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