انت الان تتابع مستشفى الأرطاوية العام يقدم أكثر من 88 ألف خدمة خلال النصف الأول من العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 سبتمبر 2023, 5:12 مساءً

أعلن تجمع الرياض الصحي الثاني عن تقديم خدماته الصحية لأكثر من 88,679 خدمة في مستشفى الأرطاوية العام خلال النصف الأول من عام 2023. يأتي ذلك في إطار التزام المستشفى بتقديم رعاية صحية عالية الجودة وتلبية احتياجات المرضى. وبلغ عدد المستفيدين من قسم الطوارئ في المستشفى 18,198 مستفيداً، حيث تم تقديم الرعاية العاجلة والمستشفى استقبلهم وتوفير العناية اللازمة. وبلغ عدد المستفيدين من العيادات الخارجية 11,337 مستفيداً، حيث تم تقديم الاستشارات الطبية والفحوصات اللازمة لتشخيص وعلاج الحالات. وتم إجراء 28,558 فحصاً مخبرياً للمرضى، حيث تم التأكد من التشخيص الدقيق ومتابعة حالاتهم بشكل فعال. وقد تم تنفيذ 1203 جلسات غسيل لتلبية احتياجاتهم الحيوية. وتم صرف 29,078 وصفة دوائية للمستفيدين لضمان توافر العلاجات اللازمة. وفيما يتعلق بالتأهيل الطبي، تم خدمة 305 مستفيدين من خدمات التأهيل الطبي وتوفير الرعاية المتخصصة لتحسين حالتهم الصحية وتعزيز التعافي. تعكس هذه الأرقام الجهود المبذولة من قبل مستشفى الأرطاوية العام في توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتميزة للمستفيدين، وتؤكد التزام المستشفى بالارتقاء بمستوى الرعاية الصحية وتحسين جودة الحياة للمجتمع.

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