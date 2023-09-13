"وقاء" يعقد اجتماعه الأول مع المجلس البيطري للدواجن

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 سبتمبر 2023, 6:47 مساءً

عقد المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"؛ اجتماعه الأول المشترك مع المجلس البيطري للدواجن، برئاسة الرئيس التنفيذي للمركز المهندس أيمن بن سعد الغامدي، وبحضور رئيس اللجنة الوطنية لمنتجي الدواجن باتحاد الغرف السعودية محمد بن رشيد البلوي، وأعضاء اللجنة الوطنية لمنتجي الدواجن بمقرّ المركز بالرياض. ولأهمية تطوير الشراكة ما بين المركز الوطني واللجنة الوطنية للدواجن، فقد تم الاجتماع مع اللجنة واستعراض التحديات التي تواجه قطاع الدواجن، ومناقشة الطرق في تذليل ومعالجة تلك التحديات لتطوير صناعة الدواجن بالمملكة. وأوضح الرئيسُ التنفيذي أهميةَ المشاركة في تطوير منظومة الأمن الحيوي في المشاريع وبرامج الجودة الشاملة لمسالخ الدواجن. وقد تم التوافق خلال الاجتماع بتشكيل فرق فنية ما بين مركز وقاء وشركات الدواجن؛ لمناقشة المواضيع والتحدّيات بقطاع الدواجن بالمملكة، ورفع التوصيات والحلول للمجلس. يُشار إلى أن الاجتماع الأول يهدف إلى مناقشة التحدّيات التي تواجه قطاع الدواجن وسُبل حلّها، وأهمية الدور الذي يقوم به المركز في الحماية والوقاية من الأمراض الحيوانية ومكافحتها، والتي تسهم بدورها في تعزيز الناتج المحلي.

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