انت الان تتابع عجلة دوري روشن تدور بعد التوقف: الأخدود يتربص بالاتحاد.. والإثارة تجمع الوحدة وضمك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 سبتمبر 2023, 9:25 مساءً

تدور عجلة منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين اليوم الخميس من جديد؛ إذ تنطلق الجولة السادسة بمواجهتين. ففي نجران يستضيف فريق الأخدود نظيره الاتحاد على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، ويلتقي الوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة نظيره ضمك. مباريات الجمعة وتُستكمل غدًا الجمعة مباريات الجولة بإقامة ثلاث مباريات، تجمع فريق الفيحاء بالشباب على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة، وفريق الهلال يواجه فريق الرياض على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ويستضيف فريق الخليج نظيره الفتح على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام. مباريات الجمعة مباريات السبت وتُختتم مباريات الجولة السادسة السبت القادم بأربعة لقاءات، الأول يستضيف فيه فريق أبها نظيره فريق الاتفاق على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، فيما يلتقي فريق النصر مضيفه فريق الرائد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، وعلى ملعب نادي الحزم في الرس يلتقي فريق الحزم فريق الطائي في مواجهة يسعى الناديان إلى تحقيق نتيجة إيجابية بها. أما أقوى مواجهات الجولة فيلتقي فيها فريق الأهلي نظيره التعاون على ملعب الأمير عبدالله بن فيصل. مباريات السبت

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