اللجنة الأمنية المشتركة بين السعودية وجيبوتي تناقش سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 سبتمبر 2023, 9:56 مساءً

عقدت اللجنة الأمنية المشتركة بين المملكة وجمهورية جيبوتي، اليوم، اجتماعها الثالث، وذلك بمقر أكاديمية جدة للعلوم والدراسات الأمنية البحرية في محافظة جدة، حيث رأس الجانب السعودي مدير عام حرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري، والجانب الجيبوتي أمين عام وزارة الداخلية الجيبوتية سراج عمر عبد القادر. وتفصيلاً، نقل مدير عام حرس الحدود تحيات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وتمنياته للمجتمعين بالتوفيق. وجرى خلال الاجتماع مناقشة سبل استمرار التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في المجال الأمني.

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