انت الان تتابع مقتل 5 فلسطينيين في انفجار على حدود غزة.. وجيش الاحتلال الإسرائيلي يعلق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 سبتمبر 2023, 10:00 مساءً

قتل 5 فلسطينيين، وأصيب آخرون، مساء الأربعاء، من جراء وقوع انفجار على حدود قطاع غزة مع إسرائيل. وتفصيلاً، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" بأن "5 مواطنين قتلوا وأصيب آخرون بينهم أطفال"، بعيد "انفجار جسم مشبوه" على الشريط الحدودي قرب بوابة "ملكة" شرق مدينة غزة. وقتل هؤلاء خلال انفجار وقع أثناء تظاهر العشرات قرب الشريط الحدودي، "رفضاً لممارسات إسرائيل بحق الأسرى، وتنديداً بالحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع"، طبقاً لـ"وفا". وأصدر الجيش الإسرائيلي بياناً تعليقاً على ما حدث، وقال إن "أعمال شغب عنيفة" بمشاركة الفلسطينيين وقعت بالقرب من السياج الأمني مع قطاع غزة، حيث تم رصد عدة حوادث لتفعيل عبوات ناسفة وإلقاء قنابل يدوية. وتابع: "لقد انتشرت القوات ميدانياً للتعامل مع أعمال الشغب العنيفة"، وفقاً لسكاي نيوز عربية. وأضاف: "تم رصد محاولة لتفعيل عبوة ناسفة نحو قواتنا حيث انفجرت العبوة داخل قطاع غزة وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الذين كانوا بالقرب منه".

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