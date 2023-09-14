شكرا لقرائتكم تقلبات جوية على بعض مناطق السعودية غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات مختلفة لمناطق المملكة محذرةً من حالة من التقلبات الجوية تتضمن هطول أمطار متفاوتة على بعض المناطق وموجة حارة ورياح شديدة على أخرى وذلك خلال الساعات القادمة.

رياح شديدة

وتضمنت الحالة هبوب رياح شديدة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج ورياح تصل سرعتها إلى 49 كم/ ساعة، وذلك حتى الساعة 10 من مساء غد الخميس على محافظات:

قد يهمّك أيضاً

بدر وينبع بمنطقة المدينة، رابغ وجدة والشعيبة والليث والجموم وخليص، والكامل، البدع وحقل ونيوم شرما، والعاصمة المقدسة، القنفذة بمنطقة مكة.

موجة حارة

كما ستشهد الحالة الجوية، موجة حارة مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة تصل إلى 48 درجة مئوية وتستمر حتى غدٍ الخميس الساعة 5 مساءً على محافظات:

الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، والأحساء والعديد وبقيق، الخبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة بالمنطقة الشرقية.

أمطار متوسطة

وتوقعت الأرصاد هطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول حتى الساعة الثامنة من مساء غد على محافظات:

أبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد بمنطقة جازان، النماص وبلقرن وتنومة والبرك والقحمة بمنطقة عسير، والعرضيات بمنطقة مكة المكرمة.

أمطار غزيرة

وكذلك ستشهد المحافظات الآتية هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول حتى الساعة الثامنة من مساء غد، والمحافظات المتأثرة هي:

الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفا وهروب بمنطقة جازان، المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل بمنطقة عسير.

أمطار خفيفة

وستهطل أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع في الأمواج على محافظات الدرب وبيش وجازان وفرسان بمنطقة جازان، أبها أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب بعسير، الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة بالباحة، وذلك حتى الساعة 8 من غد الخميس.

تحذير الدفاع المدني

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها؛ كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غدٍ الخميس حتى الاثنين المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات، ومناطق عسير وجازان والباحة.

وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة، قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة لتشمل العاصمة المقدسة والجموم والكامل، ويتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة مكة المكرمة لتشمل القنفذة والليث وخليص وبحرة والمويه والخرمة ورنية وتربة ومناطق المدينة المنورة ونجران.