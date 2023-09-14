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4 تنبيهات بشأن اصطحاب الأطفال عند أداء العمرة

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الرياض - محمد الوسيري - أوضحت وزارة الحج والعمرة، ضوابط اصطحاب الأطفال أثناء أداء العمرة.

سوار تعريفي

وأضافت الوزارة، في منشور عبر منصة إكس، أنه يجب وضع سوار تعريفي بمعصم الطفل عند اصطحابه لأداء المناسك، وتجنب الأوقات والأماكن المزدحمة.

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النظافة الشخصية

وأشارت وزارة الحج والعمرة إلى أن المعتمر عليه حال اصطحاب طفله أيضًا الحرص على نظافة الطفل الشخصية والتأكد من الأطعمة التي يتناولها.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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