شكرا لقرائتكم سبب كارثة درنة الليبية برؤية الزعاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف خبر الطقس والفلك خالد الزعاق عن تحليله لسبب كارثة درنة الليبية التي اجتاحتها الفيضانات، من خلال متابعته للحالة المطرية.

سبب كارثة درنة

وقال الزعاق في مقطع فيديو عبر حسابه في منصة التيك توك: من باب تحليلي ومتابعتي للحالة المطرية المصاحبة أن الكارثة وقعت بسبب أن الناس بنوا في بطن الوادي، وأهلنا الأولون يقولون خلوا كل واد ومجراه، والماء ما يمرح بالصفرا والصفرا هي الأرض المرتفعة.

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عدد القتلى

وحصدت كارثة درنة أكثر من 5300 قتيل، فضلًا عن وفاة العشرات في بلدات أخرى بشرق ليبيا، ونقلت السلطات مئات الجثث إلى المشارح في البلدات المجاورة.

عاصفة دانيال

وتسببت العاصفة “دانيال” في فيضانات مميتة في العديد من بلدات شرق ليبيا، لكن درنة كانت الأكثر تضررًا، حيث ذكر سكان المدينة أنهم سمعوا أصوات انفجارات مدوية عندما ضربت العاصفة الساحل مساء الأحد ليدركوا أن السدين خارج المدينة قد انهارا.

واجتاحت مياه الفيضانات وادي درنة، الذي يمر من الجبال عبر أحياء المدينة إلى البحر.

وألحقت الفيضانات أضرارًا واسعة بالبنية التحتية ودمرت العديد من الطرق المؤدية إلى درنة؛ ما أعاق وصول فرق الإنقاذ الدولية والمساعدات الإنسانية لعشرات الآلاف الذين دمرت منازلهم أو تضررت.