اعتماد برنامج زمالة طب الأطفال حديثي الولادة بمستشفى الولادة والأطفال بتبوك

حصل مستشفى الولادة والأطفال بتبوك على اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كمركز تدريبي لطب الأطفال حديثي الولادة وذلك لمدة 48 شهراً ابتداءً من تاريخ 2024/1/1م حيث تم استيفاء كافة معايير ومتطلبات الهيئة وبلغ عدد إجمالي الطاقة الاستيعابية القصوى للمتدربين المسجلين بالبرنامج بجميع المستويات 6 متدربين. وأوضحت (صحة تبوك) أن هذ الاعتماد يعد حافزاً لتقديم مخرجات وخدمات طبية ذات جودة عالية متوافقة مع المعايير المطلوبة ويعكس المستويات العالية التي تحظى بها المنشآت الصحية بالمنطقة وتوفر كافة إمكانات التدريب الفنية والطبية والإدارية مما يسهم - بإذن الله - في رفع مستوى كفاءة الأداء ووجود كوادر متخصصة في المجالات كافة لتقديم الرعاية الصحية للمرضى والمراجعين.



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