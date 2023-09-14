ضبط 13 مخالفًا لنظام البيئة لدخولهم المحميات دون تصريح

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (13) مخالفًا لنظام البيئة، (8) مواطنين و(3) مقيمين من الجنسية السودانية ومقيمان من الجنسية الباكستانية، لارتكابهم مخالفة دخول المحميات دون تصريح في محمية الملك سلمان الملكية ومحمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضحت أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح (5) آلاف ريال، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) لبقية مناطق المملكة.