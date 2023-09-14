السعودية تستضيف اليوم العالمي للبيئة لعام 2024

أعلن برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، عن استضافة المملكة العربية السعودية لليوم العالمي للبيئة لعام 2024. جاء ذلك خلال لقاء المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP السيدة إنغر أندرسن، مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا خالد بن عبدالله السلمان، اليوم الثلاثاء، في عاصمة كينيا نيروبي. وتأتي استضافة المملكة لليوم العالمي للبيئة للتأكيد على الدور الحيوي والفاعل لحكومة المملكة العربية السعودية في المجال البيئي، وذلك وفقا لرؤية المملكة 2030 وتوجيهات القيادة. ويتم الاحتفال باليوم العالمي للبيئة سنويًا في 5 يونيو، وعلى مدى العقود الخمسة الماضية، تطور هذا اليوم ليصبح واحدًا من أكبر المنصات العالمية للتوعية البيئية.



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