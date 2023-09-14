استفادة من المياه المتجددة بظهران

وشملت الجولة محطة الصرف الصحي والأودية والمتنزهات الوطنية في الثويلة والحمرة والحدائق والمصانع والمزارع على وادي العرين أحد أكبر الأودية في منطقة عسير، وعقد اجتماع مع مدير مكتب وزارة المياه بمحافظة ظهران الجنوب المهندس حسن مريع الوادعي الذي استعرض الممكنات والمستهدفات المتاحة في المحافظة، وقال الوادعي إن المياه المتجددة هي كمية المياه السطحية، التي توفرها الأمطار والوديان خلال السنة.
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