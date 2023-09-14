استفادة من المياه المتجددة بظهران

قام فريق من وزارة البيئة والمياه والزراعة برئاسة مدير عام الإدارة العامة لتخطيط المياه بوكالة المياه بوزارة البيئة، الدكتور سعود المرشد، بجولة ميدانية في محافظة ظهران الجنوب بهدف الاستفادة من المياه المتجددة وتنفيذ مشروع تنموي في المستقبل لزيادة إعادة استخدام المياه المجددة؛ أحد مستهدفات رؤية 2030.

وشملت الجولة محطة الصرف الصحي والأودية والمتنزهات الوطنية في الثويلة والحمرة والحدائق والمصانع والمزارع على وادي العرين أحد أكبر الأودية في منطقة عسير، وعقد اجتماع مع مدير مكتب وزارة المياه بمحافظة ظهران الجنوب المهندس حسن مريع الوادعي الذي استعرض الممكنات والمستهدفات المتاحة في المحافظة، وقال الوادعي إن المياه المتجددة هي كمية المياه السطحية، التي توفرها الأمطار والوديان خلال السنة.