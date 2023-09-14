9 آلاف زيارة تفتيشية

نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بفرع العاصمة المقدسة 9.242 زيارة ميدانية تفتيشية للمراكز والمنشآت التجارية الواقعة في المنطقة المركزية بالمسجد الحرام وعموم مدينة مكة المكرمة، للتحقق من امتثال المنشآت بأنظمة حماية المستهلك والتأكد من وفرة السلع والمنتجات. كما باشرت الفرق الرقابية خلال الشهرين الماضيين 3167 بلاغًا في مكة المكرمة، وحررت 286 مخالفة فورية على المنشآت المخالفة للاشتراطات، فيما تتلقى «التجارة» بلاغات وشكاوى عموم المستهلكين عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو من خلال مركز البلاغات على الرقم 1900.



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