"المَحافظ العقارية" تعلن طرح أكثر من نصف مليون متر مربع بشاطئ نصف القمر بالشرقية للبيع المباشر تحت إشراف لجنة المساهمات العقارية "تصفية"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 سبتمبر 2023, 8:00 صباحاً

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، استكمال طرح أرض رملة "شاطئ نصف القمر" بالمنطقة الشرقية، على شركة المحافظ العقارية، بمساحة تتجاوز نصف مليون متر مربع للبيع المباشر. ويأتي هذا الإعلان تعزيزًا لجهود "تصفية"، ورؤيتها المتمثلة في إعادة حقوق المساهمات العقارية بأفضل عائد وأسرع وقت، حيث تعد هذه الأرض الخام فرصةً واعدةً لكبار المستثمرين والمطورين؛ لما تمنحه من فرص استثنائية لتطوير حياة جديدة، في محيط النمو والتوسع المستقبلي للخُبر والظهران. وحول هذا الطرح يقول الأستاذ عبدالرحمن بن صالح السيف الرئيس التنفيذي لشركة المحافظ العقارية المسوق المعتمد لطرح أرض رملة: "نحمد الله أولًا وآخرًا، ونشكر لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، على جهودها المستمرة في إعادة حقوق المساهمات العقارية بأفضل عائد وأسرع وقت، والثقة الكبيرة لطرح هذه الأرض الخام، المتألقة بموقعها الواعد على شاطئ نصف القمر، وما تفتحه من آفاق رحبة، لكبار المستثمرين والمطورين"، وأضاف "السيف": "ولله الحمد تم الإعلان عن انطلاق حملة طرح أرض رملة للبيع المباشر، وسيتم في الأيام القادمة، نشر المزيد من التفاصيل حول هذه الفرصة المتميزة."

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