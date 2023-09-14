انت الان تتابع "الإرشاد الزراعي" يقدم عددًا من النصائح لمربِّي الدواجن لعلاج إجهاد الصيصان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 سبتمبر 2023, 8:25 صباحاً

نصحت إدارة الإرشاد الزراعي مُربِّي الدواجن بإضافة قليل من السكر إلى مياه الشرب؛ لعلاج إجهاد الصيصان بعد وصولها من معمل التفريخ، مع إعطائها المضادات الحيوية المناسبة لعلاجها من أية أمراض تعاني منها. وأوصى الإرشاد الزراعي التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة مُربِّي الدجاج البياض باتباع عدد من الخطوات لتحسين الإنتاجية. وتابع: إذا وصلت الصيصان مجهدةً من معمل التفريخ يجب وضع قليل من السكر في ماء الشرب الخاصة بها، وإذا كانت هناك إصابة في السرة أو انسداد المجمع بالإفرازات، فيجب إعطاء المضادات الحيوية المناسبة ورفع درجة الحرارة نسبيًا.

كانت هذه تفاصيل خبر "الإرشاد الزراعي" يقدم عددًا من النصائح لمربِّي الدواجن لعلاج إجهاد الصيصان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.