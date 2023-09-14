"الجوازات": غرامة تأخير تجديد هوية المقيم بعد 3 أيام من انتهائها

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محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت المديرية العامة للجوازات أن غرامة التأخير على تجديد هوية المقيم تبدأ بعد 3 أيام من انتهاء صلاحية سريانها.

وأضافت الجوازات رداً على استفسار أحد المستفيدين حول سبب ارتفاع رسوم تجديد الإقامة لأحد المكفولين من 650 ريالاً إلى 1150 ريالاً أن غرامة التأخير في المرة الأولى 500 ريال، فيما ترتفع إلى 1000 ريال في حال التكرار.

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