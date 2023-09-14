انت الان تتابع الأرصاد: جميع ما يُتداول عن تأثر المملكة المباشر بالأعاصير غير صحيح.. إثارة إعلامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 سبتمبر 2023, 9:01 صباحاً

أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني أن كل ما يُتداول من أخبار عن تأثر المملكة المباشر بالأعاصير غير صحيح. وأضاف عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقاً): لا تتجاوز الإثارة الإعلامية.. فالمملكة تطل على بحار شبه مغلقة لا تتكوّن بها الأعاصير المدارية وتأثيرها المباشر غير وارد بمشيئة الله. وتابع: نؤكد على أهمية أخذ المعلومات من مصدرها.

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