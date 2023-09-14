بنك "أوف أمريكا": خام برنت قد يتخطى 100 دولار للبرميل بنهاية 2023

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 سبتمبر 2023, 10:02 صباحاً

توقّع محللون في بنك "أوف أمريكا" أن يتخطى سعر برميل خام برنت حاجز 100 دولار بنهاية العام الحالي، وذلك على خلفية إبقاء "أوبك+" على تخفيضات الإمدادات الحالية لنهاية 2023. ووفق "سكاي نيوز عربية"، قال محللو الأسواق العالمية: آسيا تقود نمو الطلب العالمي على الطاقة، كما تواصل الصين تعزيز احتياطياتها من النفط؛ لمواكبة اعتمادها على الواردات، وهو ما سيعزز ارتفاع أسعار النفط الخام. على صعيد آخر، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بـ 420 ألف برميل وهو ما جاء خلافًا لتوقعات المحللين، التي أشارت إلى تراجع مخزونات الخام بمليوني برميل الأسبوع الماضي. وزادت مخزونات البنزين بـ5.6 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بزيادتها بـ200 ألف برميل في نفس الفترة.

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