انت الان تتابع "كن عونهم وأفسح لهم".. المرور: أفضلية المرور في الطرقات لمركبات الطوارئ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - طالبت إدارة المرور السعودي قائدي المركبات بإعطاء أولوية المرور لمركبات الطوارئ؛ مما يساعد في إنقاذ الأرواح.

وقال المرور في فيديوجراف على حسابه بمنصة "إكس"، بعنوان "كن عونهم وأفسح لهم الطريق": إن أفضلية المرور في الطرقات لمركبات الطوارئ، كن سببًا في إنقاذ الأرواح.

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