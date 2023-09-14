"الغذاء والدواء": 8 نصائح للحد من استخدام مبيدات آفات الصحة العامة بالمنزل

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 سبتمبر 2023, 10:56 صباحاً

وجّهت هيئة الغذاء والدواء مجموعة من النصائح للحد من استخدام مبيدات الصحة العامة بالمنازل، مع ضرورة التأكد من تسجيلها بالهيئة قبل الاستخدام. وقالت الهيئة: قبل استخدام مبيدات آفات الصحة العامة لمكافحة الحشرات والقوارض يجب التأكد من أنها مسجلة لدى الهيئة عبر الرابط WWW.sfda.gov.sa. ونصحت في إنفوجراف نشرته اليوم قبل استخدامها، بتجربة مجموعة من الحلول لمنع انتشار الحشرات والقوارض في المنزل أبرزها المحافظة على نظافته بشكل مستمر. ونوّهت بضرورة حفظ الأطعمة في عبوات محكمة الإغلاق، ووضع القمامة في حاويات مغلقة، والتخلص منها بشكل مستمر، وسد جميع الشقوق والفتحات بالمنزل، والتأكد من عدم وجود تسريبات للمياه، واستخدام شباك بفتحات ضيقة على النوافذ تكون خالية من التمزقات، واستخدام المصائد.

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